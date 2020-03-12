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Источник: УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год 17 марта

Источник: УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год 17 марта
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год, утверждает L'Equipe. Это произойдёт на конференции 17 марта.

Также УЕФА может объявить о прерывании национальных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба европейских турниров на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдёт в формате видеоконференции 17 марта.

На него были приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Сообщалось, что помимо национальных и еврокубковых турниров в ходе совещания будет решена судьба чемпионата Европы–2020, который должен пройти летом этого года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

Судьба еврокубков и Евро-2020 определится 17 марта
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