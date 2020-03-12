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Гасперини: в Италии блокпосты на улицах, словно у нас чума

Гасперини: в Италии блокпосты на улицах, словно у нас чума
Футбол / Италия 0

Главный тренер бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что происходит в Италии из-за чрезвычайной ситуации с китайским коронавирусом COVID-19.

«Мы не знали, что ситуация настолько ужасна. Четыре дня назад это был один мир, в понедельник всё по-другому. Матч с «Валенсией» временно вывел нас из этой реальности.

Сейчас мы не знаем, что делать. Попробуем потренироваться. Мы не много просим. Парни в замешательстве. Мы пытаемся адаптироваться, но не имеем представления, что будет в будущем. Сможем ли мы играть снова?

На улицах стоят блокпосты, словно у нас чума. Наша жизнь изменилась, жизнь каждого изменилась. Я слышу только сирены машин скорой помощи», — приводит слова Гасперини CalcioNews24.

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