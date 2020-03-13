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«Эвертон» заинтересован в услугах капитана «Торино» Белотти

«Эвертон» заинтересован в услугах капитана «Торино» Белотти
Футбол / Англия 0

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Эвертон» грядущим летом. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, в услугах итальянского нападающего также заинтересованы «Милан», «Рома», «Интер» и «Наполи».

Белотти перешёл в «Торино» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 8,4 млн. Контракт форварда с итальянским клубом действителен до лета 2022 года.

В текущем сезоне в составе «Торино» в Серии A Белотти забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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