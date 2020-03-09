Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»

«Эвертон» продолжает укреплять связи с российским миллиардером Алишером Усмановым. Накануне «ириски» назначили племянника бизнесмена Сарвара Исмаилова спортивным и коммерческим директором женской команды клуба, сообщает The Telegraph.

Это решение совпало с новостью о том, что руководство «Эвертона» значительно увеличит финансирование женской команды, чтобы она могла претендовать на победу в английской Суперлиге.

Напомним, в середине января, компания USM, главным акционером которой является Усманов, приобрела за € 35 млн права на название нового стадиона «Эвертона». Ожидается, что новая арена «ирисок» будет открыта в 2023 году.

Большей частью акций «Эвертона» (68,6%) владеет Фархад Мошири, который является бизнес-партнёром Усманова.