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Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»

Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»
Футбол / Англия 0

«Эвертон» продолжает укреплять связи с российским миллиардером Алишером Усмановым. Накануне «ириски» назначили племянника бизнесмена Сарвара Исмаилова спортивным и коммерческим директором женской команды клуба, сообщает The Telegraph.

Это решение совпало с новостью о том, что руководство «Эвертона» значительно увеличит финансирование женской команды, чтобы она могла претендовать на победу в английской Суперлиге.

Напомним, в середине января, компания USM, главным акционером которой является Усманов, приобрела за € 35 млн права на название нового стадиона «Эвертона». Ожидается, что новая арена «ирисок» будет открыта в 2023 году.

Большей частью акций «Эвертона» (68,6%) владеет Фархад Мошири, который является бизнес-партнёром Усманова.

АПЛ планирует изучить спонсорскую сделку «Эвертона» с компанией Усманова
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