Дибала опроверг информацию о заражении коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил, что не был заражён коронавирусом.

«Всем привет. Подтверждаю, что я в норме, сейчас нахожусь в добровольной изоляции. Спасибо всем за сообщения, надеюсь, что у вас всё в порядке», – написал Дибала в «твиттере».

Ранее в туринском клубе опровергли слухи, появившиеся накануне, 12 марта. В настоящее время аргентинец, как и остальные футболисты «бьянконери», находится на карантине у себя дома. Решение об изоляции игроков было принято после заражения защитника Даниэле Ругани.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения вирусом.

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!