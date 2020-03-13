Дибала опроверг информацию о заражении коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил, что не был заражён коронавирусом.
«Всем привет. Подтверждаю, что я в норме, сейчас нахожусь в добровольной изоляции. Спасибо всем за сообщения, надеюсь, что у вас всё в порядке», – написал Дибала в «твиттере».
Ранее в туринском клубе опровергли слухи, появившиеся накануне, 12 марта. В настоящее время аргентинец, как и остальные футболисты «бьянконери», находится на карантине у себя дома. Решение об изоляции игроков было принято после заражения защитника Даниэле Ругани.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 134 тыс. случаев заражения вирусом.
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