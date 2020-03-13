«Ювентус» опроверг слухи о заражении Дибалы коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не был заражён коронавирусом, сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA.



В туринском клубе опровергли слухи, появившиеся накануне, 12 марта. В настоящее время аргентинец, как и остальные футболисты «бьянконери», находится на карантине у себя дома. Решение об изоляции игроков было принято после заражения защитника Даниэле Ругани.



Ранее было объявлено о приостановлении розыгрышей ведущих европейских чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

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