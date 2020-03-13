Серию А могут завершить в июне, играя матчи через два дня на третий

Руководство Серии А отвергло идею провести плей-офф для определения чемпиона и команд, вылетающих в Серию B, сообщил журналист Николо Скира в «твиттере».

Рассматривается другое предложение — завершить сезон чемпионата, играя матчи через два дня на третий. В таком случае сезон закончится в конце июня.

Ранее сообщалось, что УЕФА сделает официальное объявление о переносе чемпионата Европы на 2021 год на конференции 17 марта. Изначально Евро-2020 планировалось провести в период с 12 июня по 12 июля.

Чемпионат Италии был приостановлен 9 марта. Национальный олимпийский комитет Италии приостановил все спортивные турниры до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.