Чемпионат Армении приостановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Армении на официальном сайте объявила о приостановке всех соревнований под эгидой организации из-за пандемии коронавируса.
«Принимая во внимание появление новых случаев коронавируса в Армении и предотвращение его дальнейшего распространения, а также на основании призыва правительства РА, Федерация футбола Армении приняла решение приостановить до 23 марта все соревнования, проводимые под эгидой ФФА. Таким образом, 18-й тур Высшей лиги, 22-й и 23-й туры Первой лиги чемпионата Армении, а также полуфинал Кубка Армении отложены», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
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