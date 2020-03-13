Турниры КОНКАКАФ приостановлены из-за коронавируса

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) приостановила все турниры под своей эгидой из-за эпидемии коронавируса.
Лига чемпионов КОНКАКАФ, Олимпийский отборочный турнир КОНКАКАФ, первый отборочный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ и Caribbean Club Shield приостановлены на месяц, сообщается на сайте конфедерации.
Ранее в пятницу чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за коронавируса. Временно прекращены чемпионаты Англии, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов и других стран, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
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