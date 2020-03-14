Глава Федерации футбола Франции: когда победим вирус, будет целая жизнь, чтобы играть

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отметил, что пока не может сказать, когда будут возобновлены матчи на территории страны. Ранее игры были отменены из-за пандемии коронавируса.



«Называть сейчас дату возобновления турниров было бы неразумно. Главная цель — победить вирус. Не играть в футбол. Тогда у нас будет целая жизнь, чтобы снова играть в футбол. Даты не имеют большого значения. Если сможем играть только в конце сентября, то будет сложно. Однако мы можем возобновить соревнования в мае, июне или июле. Но кто может сказать сегодня, что мы собираемся возобновить матчи 13 апреля, 22 апреля или 3 мая? Никто. Когда эпидемия ослабнет, мы сможем принять решение», — приводит слова Ле Грэ Le Parisien.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенств