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Глава Федерации футбола Франции: когда победим вирус, будет целая жизнь, чтобы играть

Глава Федерации футбола Франции: когда победим вирус, будет целая жизнь, чтобы играть
Футбол / Франция 0

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отметил, что пока не может сказать, когда будут возобновлены матчи на территории страны. Ранее игры были отменены из-за пандемии коронавируса.

«Называть сейчас дату возобновления турниров было бы неразумно. Главная цель — победить вирус. Не играть в футбол. Тогда у нас будет целая жизнь, чтобы снова играть в футбол. Даты не имеют большого значения. Если сможем играть только в конце сентября, то будет сложно. Однако мы можем возобновить соревнования в мае, июне или июле. Но кто может сказать сегодня, что мы собираемся возобновить матчи 13 апреля, 22 апреля или 3 мая? Никто. Когда эпидемия ослабнет, мы сможем принять решение», — приводит слова Ле Грэ Le Parisien.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Федерация футбола Франции отменила все матчи внутренних первенств
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