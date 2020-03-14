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«Локомотив» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства, «Сочи» обыграл «Краснодар»

«Локомотив» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства, «Сочи» обыграл «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 19-й минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Илья Петухов. На 38-й минуте нападающий Максим Турищев упрочил преимущество «железнодорожников» в счёте. В концовке встречи отличились форвард Матвей Першин и полузащитники Тимофей Барабошкин и Максим Петров.

«Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (22) — на 12-м месте.

В другом матче 22-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 12:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 5
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Петухов – 20' (пен)   0:2 Турищев – 38'   0:3 Першин – 88'   0:4 Барабошкин – 89'   0:5 Петров – 90+1'
Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 12:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
2 : 1
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 Колдунов – 4'   2:0 Макеев – 71'   2:1 Ознобихин – 75'
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