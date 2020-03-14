«Локомотив» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства, «Сочи» обыграл «Краснодар»

В матче 22-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



На 19-й минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Илья Петухов. На 38-й минуте нападающий Максим Турищев упрочил преимущество «железнодорожников» в счёте. В концовке встречи отличились форвард Матвей Першин и полузащитники Тимофей Барабошкин и Максим Петров.



«Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (22) — на 12-м месте.



В другом матче 22-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась победой хозяев со счётом 3:1.