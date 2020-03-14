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«Спартак» обыграл «Оренбург» в гостевом матче РПЛ

«Спартак» обыграл «Оренбург» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе. В конце первого тайма, на 44-й минуте, форвард «Спартака» Эсекьель Понсе сравнял счёт. На 71-й минуте нападающий Джордан Ларссон вывел московскую команду вперёд. Третий гол «Спартака» — на счету хавбека Резиуана Мирзова. Это поражение «Оренбурга» стало вторым подряд в чемпионате России.

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Фамейе – 17'   1:1 Понсе – 44'   1:2 Ларссон – 71'   1:3 Мирзов – 90+4'
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