Апелляцию «Манчестер Сити» на дисквалификацию в еврокубках могут отложить
Ситуация с апелляцией «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков остаётся неопределённой. Спортивный арбитражный суд (CAS) может отложить рассмотрения дела «горожан» из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает The Telegraph.
Суд в Лозанне планирует рассмотреть 16 дел до 18 мая, однако апелляция «Сити» ещё не внесена в список. CAS уже перенёс рассмотрение трёх дел.
Представитель «Сити» сказал, что клуб пока не получал от CAS сообщений о влиянии COVID-19 на процесс апелляции.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» в еврокубках на два сезона (2020/2021, 2021/2022) за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб из Манчестера завышал стоимость спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.
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