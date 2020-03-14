Апелляцию «Манчестер Сити» на дисквалификацию в еврокубках могут отложить

Ситуация с апелляцией «Манчестер Сити» на исключение из еврокубков остаётся неопределённой. Спортивный арбитражный суд (CAS) может отложить рассмотрения дела «горожан» из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает The Telegraph.

Суд в Лозанне планирует рассмотреть 16 дел до 18 мая, однако апелляция «Сити» ещё не внесена в список. CAS уже перенёс рассмотрение трёх дел.

Представитель «Сити» сказал, что клуб пока не получал от CAS сообщений о влиянии COVID-19 на процесс апелляции.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» в еврокубках на два сезона (2020/2021, 2021/2022) за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб из Манчестера завышал стоимость спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.