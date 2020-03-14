«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью в крестики-нолики
«Саутгемптон» и «Манчестер Сити» сыграли в «Твиттере» в крестики-нолики во время паузы в английской Премьер-лиге по причине пандемии коронавируса.
Сначала «Саутгемптон» предложил сыграть в крестики-нолики «Норвичу», матч в АПЛ с которым был запланирован на 14 марта. «Норвич» не поддержал инициативу «святых», однако в игру с «Саутгемптоном» неожиданно вступил «Манчестер Сити».
«Твиттеры» клубов в качестве крестиков и ноликов использовали свои эмблемы. Игра завершилась ничьей. «Всегда здесь, если вы захотите реванша. Берегите себя, парни», — написал «твиттер» «Сити» после матча.
13 марта английская Премьер-лига на официальном сайте объявила о приостановке розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.
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