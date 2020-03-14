Аджоев: можем только извиниться перед болельщиками «Арсенала» и сделать правильные выводы

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча в Туле закончилась со счётом 1:0 в пользу казанцев.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить каждого болельщика, пришедшего на стадион. Те, кто заполнил сегодня трибуны стадиона, — это наши самые верные и преданные друзья, которые в непростой момент были рядом с командой. Спасибо вам за это. Что касается игры и результата, то тут мы можем только извиниться и сделать правильные выводы, которые пойдут на пользу в будущем», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.