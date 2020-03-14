Слуцкий выбрался из зоны вылета. Хотя у «Рубина» все ещё куча проблем

«Рубин» выиграл в Туле. Выиграл в ситуации, когда уже было страшно не побеждать. Десятый матч без побед и зона вылета – такое выглядело бы слишком грустно. Тем более для клуба, который строит большие планы: подписал тренера на пять лет и потратил на трансферы больше всех этой зимой (под 10 миллионов евро).

Если в Голландии говорили, что «Витесс» Слуцкого не достаточно атакующий, то «Рубин» Слуцкого – едва ли не слишком атакующий. Казанцы при новом тренере владеют мячом больше соперника, но при этом без преимущества по опасным моментам. Вот и матч в Туле получился тяжелым.

Сложно на что-то рассчитывать, когда центральный защитник Старфельт ошибается так, как на 14-й минуте – в спокойной ситуации не попадает головой по мячу. Это была бы результативная ошибка, если бы соперником был не «Арсенал». При всем уважении к команде с еврокубковым опытом. Вторым центральным защитником «Рубина» на этот раз стал Уремович, который не играл в предыдущих матчах при Слуцком. К хорвату тоже хватает вопросов. Именно из под него едва не забил головой Луценко на 25-й минуте – мяч прошел рядом с девяткой.

В атаке «Рубину» не хватало дисквалифицированного Кварацхелии (получил красную в матче с «Крыльями»). Грузин по первым двум играм после перерыва казался именно тем человеком, который давал атаке какие-то нестандартные движения.

Ну а главная проблема «Рубина» на сегодня: Игнатьев существует сам по себе, просто маячит где-то впереди без мяча. Видно, насколько ему непривычно – в «Краснодаре» была возможность чаще вступать в игру (если уж оказываешься на поле). Показательно, что «Рубин» забил-таки на 43-й минуте, потому что Игнатьев отошел в глубину, получил мяч между линиями соперника и оттуда моментально отдал голевую передачу на Давиташвили.

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Еще показательнее, что «Рубин» все свои моменты создавал после забросов верхом за спины защитникам. В том числе единственный момент Игнатьева в матче – на 10-й минуте. Это так, на заметку «Спартаку», который в следующем туре должен играть именно с «Арсеналом». Хотя еще непонятно, когда этот матч состоится из-за коронавируса.

Почти весь второй тайм «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления Макарова. Сомневаюсь, что все арбитры показали бы вторую желтую на 55-й минуте (Слуцкий после матча был недоволен судейством). Хотя зачем идти в стык с соперником в такой ситуации, имея желтую – большой вопрос. Так или иначе «Рубин» опять доигрывал матч вдесятером.

Уже через пару минут после удаления Чаушич попал в штангу «Рубина». В этот момент окончательно сформировалось ощущение, что казанцы явно не выглядели лучше. Тем более «Рубин» сбавил обороты после гола и еще больше – после удаления. На заключительные 20 минут Игнатьев ушел с поля – вышел Бакаев, который Солтмурад.

С трудом «Рубин» отстоял победу. Для нее хватило одного гола. Кстати, первого при Слуцком. В результате казанцы выпрыгнули из зоны вылеты. Правда, теоретически может туда вернуться, при победе «Сочи», «Тамбова» и «Крыльев».