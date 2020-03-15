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Неймар выложил видео с хештегом #coronaout

Неймар выложил видео с хештегом #coronaout
Футбол / Франция 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар выложил в «сториз» «Инстаграма» короткое видео. На нём видно, что игрок находится в тренажёрном зале, а сам ролик подписан хештегом #coronaout.

Чемпионат Франции, как и подавляющее большинство европейских футбольных первенств, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки «ПСЖ» провёл 27 матчей, команда Томаса Тухеля лидирует в Лиге 1 с 68 очками, опережая занимающий второе место «Марсель» на 12 очков и имея один матч в запасе. Неймар в текущем розыгрыше Лиги 1 провёл 15 матчей и забил 13 мячей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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