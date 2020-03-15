«Ювентус» может купить Холанда в 2022 году

«Ювентус» продолжает следить за нападающим «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает Football Italia.

«Ювентус» ранее проявлял интерес к «Холанду», когда он выступал за «Ред Булл Зальцбург». Вероятнее всего, туринский клуб предпримет попытку купить Холанда в 2022 году, когда вступит в силу пункт о сумме отступных в контракте форварда, которая составляет € 75 млн.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Холанд провёл за «Боруссию» 11 матчей, в которых забил 12 голов.

Статистику Холанда можно посмотреть на «Чемпионате».