Форвард «Фиорентины» — о коронавирусе: сейчас отдыхаю, через 14 дней всё будет кончено

Сербский нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал, как узнал о заражении коронавирусом.



«Спал, а когда проснулся, меня лихорадило и весь был покрыт потом. Измерил температуру, было около 37 градусов, поэтому принял лекарство и позвонил в клуб. Лихорадка усилилась, и к вечеру температура составляла уже 39 градусов. Тогда я отправился в больницу. Не думал, что всё так обернётся. В любом случае, сейчас я в порядке и отдыхаю. Всё, что могу сейчас сделать, — это отдохнуть. Через 14 дней всё будет кончено. Я просто должен держаться подальше от других людей. Не видел ни одного из партнёров по команде, но думаю, что у них всё хорошо», — сказал Влахович во время прямой трансляции в «Инстаграме».



Накануне стало известно, что ещё два игрока «Фиорентины», Херман Песселья и Патрик Кутроне, заразились коронавирусом.

20-летний форвард «Фиорентины» заразился коронавирусом