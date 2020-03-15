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Симеоне хочет вернуть бывшего защитника «Зенита» и «Рубина» Ансальди в «Атлетико»

Симеоне хочет вернуть бывшего защитника «Зенита» и «Рубина» Ансальди в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Бывший защитник петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Кристиан Ансальди, который в настоящее время выступает за «Торино», может вернуться в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне.

В сезоне-2014/15 аргентинец выступал за «Атлетико», перейдя из «Зенита» на правах годичной аренды.

Контракт 33-летнего футболиста с «Торино» действует до лета 2021 года. Ансальди выступает за «Торино» с 2017 года. Два сезона защитник провёл в клубе на правах аренды из миланского «Интера», а летом 2019 года состоялся полноценный трансфер.

В нынешнем сезоне Ансальди провёл за туринский клуб 21 матч, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

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