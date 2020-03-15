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«Краснодар-2» проиграл «Томи» в гостевом матче ФНЛ

«Краснодар-2» проиграл «Томи» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В компенсированное время первого тайма матча счёт открыл нападающий «Томи» Илья Визнович. На 70-й минуте полузащитник «Краснодара-2» Илья Жигулёв сравнял счёт. Через 14 минут главный арбитр встречи назначит пенальти в ворота краснодарцев, который успешно реализовал хавбек томской команды Данила Буранов.

«Томь» набрала 39 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (28) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 53 очка в 26 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
2 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Визнович – 45+1'   1:1 Жигулёв – 70'   2:1 Буранов – 84' (пен)
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