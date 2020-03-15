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Матч «Сочи» — «Краснодар» был приостановлен из-за поломки гарнитуры главного арбитра

Матч «Сочи» — «Краснодар» был приостановлен из-за поломки гарнитуры главного арбитра
Футбол / РПЛ 0

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Краснодаром» был приостановлен на две минуты из-за поломки гарнитуры у главного арбитра встречи ростовчанина Сергея Иванова. Инцидент произошёл на 70-й минуте матча. Примерно две минуты потребовалось на замену устройства связи.

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «Краснодар» прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей. «Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (41) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах.

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