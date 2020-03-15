Матч «Сочи» — «Краснодар» был приостановлен из-за поломки гарнитуры главного арбитра
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Краснодаром» был приостановлен на две минуты из-за поломки гарнитуры у главного арбитра встречи ростовчанина Сергея Иванова. Инцидент произошёл на 70-й минуте матча. Примерно две минуты потребовалось на замену устройства связи.
Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «Краснодар» прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей. «Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (41) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах.
«Краснодар» проиграл «Сочи» в гостевом матче РПЛ
Читайте также
- 15 марта 2020
-
16:42
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:54
-
15:49
-
15:46
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
14:56
-
14:52
-
14:35
-
14:31
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
13:46
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:14
-
13:02
-
12:54
-
12:35
-
12:15
-
12:09
-
11:56
-
11:44
-
11:31
Партнерский контент