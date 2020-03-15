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«Краснодар» проиграл «Сочи» в гостевом матче РПЛ

«Краснодар» проиграл «Сочи» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который отправил мяч в ворота «Краснодара» в начале второго тайма, на 47-й минуте. Второй гол — на счету хавбека сочинской команды Андрея Мостового. Таким образом, «Краснодар» прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (41) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
15 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Нобоа – 47'   2:0 Мостовой – 90+3'
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