«Краснодар» проиграл «Сочи» в гостевом матче РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Автором первого гола встречи стал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, который отправил мяч в ворота «Краснодара» в начале второго тайма, на 47-й минуте. Второй гол — на счету хавбека сочинской команды Андрея Мостового. Таким образом, «Краснодар» прервал беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей.



«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (41) — на 2-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах.