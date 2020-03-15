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Ван Дейк: буду раздавлен, если «Ливерпуль» станет чемпионом при пустых трибунах

Ван Дейк: буду раздавлен, если «Ливерпуль» станет чемпионом при пустых трибунах
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ситуацию с приостановкой английской Премьер-лиги в связи с пандемией коронавируса.

«Никто не хочет играть без зрителей. Если выиграем титул на пустом стадионе и зрителей не будет, я буду раздавлен. Очевидно, когда на «Энфилде» нет болельщиков, это потрясение.

Пока не принято решение, куда двигаться дальше, приходится просто смириться. Когда чемпионат продолжится, подарим нашим фанатам титул, однозначно», – приводит слова ван Дейка BBC.

Нынешний розыгрыш чемпионата Англии приостановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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