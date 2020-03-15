Турнирная таблица ФНЛ: «Ротор» вышел на первое место
В Футбольной национальной лиге состоялись матчи 27-го тура.
Подмосковные «Химки», которые ранее занимали первое место, на выезде сыграли вничью с нижкамским «Нефтехимиком» со счётом 2:2. Волгоградский «Ротор» воспользовался ошибкой лидера и благодаря гостевой победе над ярославским «Шинником» (1:0) вышел на первое место.
Очередная неудача постигла московское «Торпедо», которое на выезде сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком» (0:0). «Автозаводцы» не могут выиграть в ФНЛ на протяжении шести матчей и опустились на четвёртое место в турнирной таблице. «Чертаново» разгромил саранскую «Мордовию» со счётом 3:0 и вышел на третье место.
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020
Футбольная национальная лига: результаты матчей 27-го тура
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