Турнирная таблица ФНЛ: «Ротор» вышел на первое место

В Футбольной национальной лиге состоялись матчи 27-го тура.

Подмосковные «Химки», которые ранее занимали первое место, на выезде сыграли вничью с нижкамским «Нефтехимиком» со счётом 2:2. Волгоградский «Ротор» воспользовался ошибкой лидера и благодаря гостевой победе над ярославским «Шинником» (1:0) вышел на первое место.

Очередная неудача постигла московское «Торпедо», которое на выезде сыграло вничью с ивановским «Текстильщиком» (0:0). «Автозаводцы» не могут выиграть в ФНЛ на протяжении шести матчей и опустились на четвёртое место в турнирной таблице. «Чертаново» разгромил саранскую «Мордовию» со счётом 3:0 и вышел на третье место.

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/2020