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Футбольная национальная лига: результаты матчей 27-го тура

Футбольная национальная лига: результаты матчей 27-го тура
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

15 марта состоялись матчи 27-го тура в Футбольной национальной лиге.

Волгоградский «Ротор» на выезде обыграл ярославский «Шинник» со счётом 1:0 и вышел на первое место в турнирной таблице.

Прежний лидер турнира — «Химки» на выезде сыграли вничью с «Нефтехимиком» (2:2).

«Чертаново» на своём поле разгромило «Мордовию» со счётом 3:0 и вышло на третье место.

«Торпедо» в гостях сыграло вничью с «Текстильщиком» (0:0), не сумело добиться победы в шестом матче подряд и занимает четвёртое место.

«Енисей» дома победил «Спартак-2» со счётом 1:0 и покинул зону вылета.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«СКА-Хабаровск» — «Нижний Новгород» — 2:0

«Томь» — «Краснодар-2» — 2:1

«Чайка» — «Авангард» — 1:1

«Балтика» — «Армавир» — 2:0

«Факел» — «Луч» — 1:0.

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