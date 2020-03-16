Роналдиньо отказались выпускать из тюрьмы под залог в более чем € 1,4 млн

Парагвайский суд отказал бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо в изменении меры пресечения, сообщает UOL.



Защита экс-полузащитника пыталась добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. За это был предложен залог в размере более чем € 1,4 млн. Однако суд ответил отказом.



Ранее сторона Роналдиньо уже предпринимала попытку освободить бразильца из-под стражи. Тогда за обладателя «Золотого мяча» 2005 года предлагали залог в более € 700 тыс.



Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

Роналдиньо выиграл свинью. Неплохо проводит время в тюрьме Бразилец проведёт в заключении 6 месяцев.