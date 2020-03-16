Министр спорта Татарстана: можно ничего не отменять, но болельщикам важна безопасность

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал отмену массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
«Конечно, можно ничего не отменять и не переносить, но мы видим ежедневную статистику. Для болельщиков — это прежде всего безопасность. Надеемся, это временная мера.
Мы решили вот так обезопасить болельщиков. Принято решение — надо выполнять. Понятно, что это неприятно как для спортсменов, тренерского штаба, так и для болельщиков. Хочется поддержать команду, но тут решение должна принимать сама лига. Условия, наверное, должны быть для всех едины. Мы в своём регионе такое решение приняли.
Сравнивать с чем-то даже не хочется. Это даже не прецедент, а форс-мажор. Все решения мы принимали в согласии с клубами. Все пошли нам на встречу, это было согласовано с «Ак Барсом», «Рубином», УНИКСом, другими командами. Всё это сделано в целях безопасности. Мы можем копаться, что выходим каждый день на улицу, но есть же рекомендации — минимизировать контакты. Тут дело и в гражданской ответственности. Человек сам для себя должен принять решение.
Моё личное мнение, не как министра: я бы приостановил или перенёс игры. Правда, играть при пустых трибунах — это сложно. Понятно, что есть телевизор, но сама атмосфера… Болельщик — это очередной игрок, атрибут», — приводит слова Леонова Sport24.
- 16 марта 2020
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