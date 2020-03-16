«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ. Вратарь хозяев отдал голевой пас

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» разгромил самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв (Москва), ассистировали ему судьи на линиях Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир).

Счёт был открыт на 33-й минуте, автором забитого мяча стал Георгий Мелкадзе, который арендован у московского «Спартака». На 54-й минуте преимущество тамбовского клуба увеличил Владимир Обухов, который является воспитанником «Спартака». В концовке матча счёт до крупного довёл Антон Килин, которому ассистировал голкипер Гиорги Шелия.

«Тамбов», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте.