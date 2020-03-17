Хавбек «Тамбова» П. Карасёв подарил свою футболку арбитру матча с «Крыльями» С. Карасёву

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасёв подарил свою футболку арбитру Сергей Карасёву, который обслуживал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:0).
«После матча „Тамбов“ — »Крылья Советов" Павел Карасёв подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасёву! Один Карасёв хорошо, а два — лучше", — сообщается в официальном «твиттере» тамбовского клуба.
Победу тамбовскому клубу принесли голы Георгия Мелкадзе, Владимира Обухова и Антона Килина. При третьем голе результативной передачей отметился голкипер хозяев Гиорги Шелия.
«Тамбов», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте. Следующий матч тамбовский клуб проведёт на выезде с «Уфой». Встреча запланирована на 22 марта.
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