Хавбек «Тамбова» П. Карасёв подарил свою футболку арбитру матча с «Крыльями» С. Карасёву

Полузащитник «Тамбова» Павел Карасёв подарил свою футболку арбитру Сергей Карасёву, который обслуживал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:0).

«После матча „Тамбов“ — »Крылья Советов" Павел Карасёв подарил игровую футболку своему однофамильцу арбитру Сергею Карасёву! Один Карасёв хорошо, а два — лучше", — сообщается в официальном «твиттере» тамбовского клуба.

Победу тамбовскому клубу принесли голы Георгия Мелкадзе, Владимира Обухова и Антона Килина. При третьем голе результативной передачей отметился голкипер хозяев Гиорги Шелия.

«Тамбов», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте. Следующий матч тамбовский клуб проведёт на выезде с «Уфой». Встреча запланирована на 22 марта.