Друг тренера «Фламенго» Жезуша умер от коронавируса

В Португалии умер Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша, сообщает A Bola.

По словам министра здравоохранения Марта Темиду, смерть Вериссиму произошла от заболевания, вызванного коронавирусом. Он работал массажистом в клубе «Эштрела».

Ранее сообщалось, что Жезуш прошёл тест на коронавирус и получил «слабый/неубедительный» результат, поэтому он будет проверен ещё раз. Напомним, что тест на коронавирус одного из функционеров «Фламенго», Маурицио Гомеса де Маттоса, оказался положительным. В настоящее время все футболисты бразильского клуба находятся на двухнедельном карантине.

На данный момент от COVID-19 во всём мире умерло более семи тысяч человек.