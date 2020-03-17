Друг тренера «Фламенго» Жезуша умер от коронавируса
В Португалии умер Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша, сообщает A Bola.
По словам министра здравоохранения Марта Темиду, смерть Вериссиму произошла от заболевания, вызванного коронавирусом. Он работал массажистом в клубе «Эштрела».
Ранее сообщалось, что Жезуш прошёл тест на коронавирус и получил «слабый/неубедительный» результат, поэтому он будет проверен ещё раз. Напомним, что тест на коронавирус одного из функционеров «Фламенго», Маурицио Гомеса де Маттоса, оказался положительным. В настоящее время все футболисты бразильского клуба находятся на двухнедельном карантине.
На данный момент от COVID-19 во всём мире умерло более семи тысяч человек.
Тренер «Фламенго»: мой тест на коронавирус оказался положительным, я чувствую себя хорошо
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