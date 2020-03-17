Тренер «Фламенго»: мой тест на коронавирус оказался положительным, я чувствую себя хорошо

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о том, что он прошёл тест на коронавирус, который показал положительный результат.

«Это правда, что мой тест оказался положительным. Также правда, что я чувствую себя нормально. Сегодня я чувствую себя так же, как и месяц назад, год назад, два года назад, три, четыре.

Я чувствую себя совершенно нормальным человеком. У меня нет симптомов, но это правда, что у меня положительный результат. Я буду в карантине. Я хочу поблагодарить всех моих друзей и болельщиков за то, что они пожелали мне здоровья. Думаю, что примерно через неделю, если бог этого захочет, я вернусь к нормальной жизни", — приводит слова Жезуша Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что при тестировании Жезуш получил «слабый/неубедительный» результат, поэтому он будет проверен ещё раз. Напомним, что тест на коронавирус одного из функционеров «Фламенго», Маурицио Гомеса де Маттоса, оказался положительным.