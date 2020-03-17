Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля

Как стало известно «Чемпионату», клубы Российской Премьер-Лиги на сегодняшнем собрании приняли решение приостановить проведение сезона как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На этот момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020.