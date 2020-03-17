Президент «Урала» — о приостановке РПЛ: других вариантов просто не было
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС о приостановке Российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса.
«Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьёзная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию.
У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберёмся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
После 22 туров лидером РПЛ является «Зенит».
РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России
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