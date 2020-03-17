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Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены из-за коронавируса

Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены из-за коронавируса
Футбол / Сборная России 0

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников рассказал, как на сборную России повлияет решение организации приостановить проведение всех турниров до 10 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На конец марта у национальной команды России были запланированы товарищеские встречи со Швецией (Стокгольм, 28 марта) и Молдавией (Кишинёв, 31 марта).

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменён на месяц: всё, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая
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