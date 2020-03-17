«Локомотив» вернёт болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила болельщикам, как будет проходить процесс возврата денег за билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Матч был отменён из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с угрозой распространения коронавируса бюро исполкома РФС приостановило проведение всех матчей РПЛ до 10 апреля. Матч с «Оренбургом» и выездная игра с «Рубином» будут перенесены, как и матчи всех команд в структуре нашего клуба. Мы вернём деньги всем, кто купил билеты на игру с «Оренбургом», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата.