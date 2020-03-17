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Чемпионат Украины будет приостановлен на неопределённый срок из-за коронавируса

Чемпионат Украины будет приостановлен на неопределённый срок из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что из-за эпидемии коронавируса чемпионат Украины будет приостановлен.

«Видим, как усилилась борьба с коронавирусом. Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределённый срок, без даты. До следующего распоряжения. Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня», — приводит слова Павелко сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек.

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