Черчесов обратился к болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после переноса чемпионата Европы—2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
«Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое принял УЕФА, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации, и понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательнее. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания: набраться терпения — и удачи», — сказал Черчесов в видеообращении.
Права на видео принадлежат РФС. Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Напомним, на групповом этапе Евро сборная России сыграет с национальными командами Дании, Финляндии и Бельгии. Россияне должны стартовать на турнире матчем с Бельгией.
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