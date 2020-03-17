Черчесов: сборная России в ближайшее время начнёт планировать подготовку к Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.



«Сегодня по итогам видеоконференции с футбольными федерациями УЕФА перенёс ближайший чемпионат Европы на лето 2021 года. Со своей стороны мы прекрасно понимаем и поддерживаем это решение, потому что нет ничего важнее здоровья и жизни людей. Потрясения, затронувшие мировую футбольную семью, очень серьёзны. Жаль, что сборная России не сможет собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а матчи со Швецией и Молдавией в марте не состоятся. Но, повторяю, это обусловлено объективными причинами, с которыми обязательно нужно считаться.

Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, после возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. Уже в ближайшее время начнём планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, что перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов. А пока от лица тренерского, административного штаба сборной России и футболистов желаю всем гражданам нашей страны и других государств быть внимательными друг к другу. Берегите своё здоровье в нынешней непростой жизненной ситуации, и до встречи!» — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.