«Уфа» вернётся к работе 2 апреля. Легионеров на время карантина не отпустят из города

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
«До 2 апреля у команды отпуск. Потом собираемся и начинаем работать. Все иностранцы на этот период остаются в Уфе», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы – 2020 на лето 2021 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
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