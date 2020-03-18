«Уфа» вернётся к работе 2 апреля. Легионеров на время карантина не отпустят из города

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах клуба на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



«До 2 апреля у команды отпуск. Потом собираемся и начинаем работать. Все иностранцы на этот период остаются в Уфе», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, из-за пандемии коронавируса помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы – 2020 на лето 2021 года.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом. Болезнь продолжает захватывать мир. LIVE! Коронавирус победил футбол.