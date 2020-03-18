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Худяков: «Тамбов» соберётся в Тарасовке после недельного карантина

Худяков: «Тамбов» соберётся в Тарасовке после недельного карантина
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о графике команды на ближайшие две недели.

«У нас недельный карантин, все сидят дома. 25 марта собираемся в Тарасовке и начинаем тренироваться», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Помимо Российской Премьер-Лиги были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Вчера, 17 марта, было объявлено о переносе чемпионата Европы—2020 на лето 2021 года.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 8000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. В России инфицировано 147 человек.

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