«Спартак» оштрафован за нарушение пяти пунктов регламента в матче с «Оренбургом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак» (1:3).



«За необеспечение безопасности «Оренбург» оштрафован на 100 тысяч рублей.



«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники. Выход за пределы технической зоны и выход на поле — оштрафовать лично Тедеско на 50 тысяч рублей. За появление посторонннего лица на поле оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей. За нахождение постороннего лица в технической зоне «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей. За скандирования оскорбительнвых выражений болельщиками «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, которые создали угрозу собственной жизни, «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Также были объявлены санкции по итогам 21-го тура РПЛ:



«Локомотив» — «Ахмат»: Батуренко оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.



«Спартак» — «Краснодар»: фанаты «Спартака» вывесили несогласованный баннер. Клуб оштрафован на 25 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики оштрафовать «Спартак» на 100 тысяч рублей».

Александр Максименко, это было очень круто! Молодой вратарь спас «Спартак» в Оренбурге Красно-белые вымучили гостевую победу и оторвались от зоны вылета.