Новая выездная форма «Ливерпуля» будет бирюзовой

Портал Footy Headlines опубликовал изображение выездной формы «Ливерпуля» на следующий сезон.

Футболка английского клуба будет выполнена в бирюзовом цвете. Воротник, герб и спонсорские логотипы выполнены в чёрном цвете.

Изготовителем экипировки является компания Nike, которая станет новым техническим спонсором мерсисайдского клуба вместо New Balance.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне клуб дошёл до 1/8 финала, проиграв «Атлетико» (0:1, 2:3). В английской Премьер-лиге клуб лидирует после 29 туров, набрав 82 очка. Следующий матч красные должны провести с «Эвертоном». В данный момент турнир из-за угрозы распространения коронавируса остановлен.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020