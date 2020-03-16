CIES: у «Ливерпуля» самый дорогой состав в топ-лигах Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый список клубов с самими дорогими составами.
В исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. При этом у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.
Обладателем самого дорогого состава оказался «Ливерпуль», общая стоимость футболистов которого составила более € 1,4 млрд. В тройку лидеров также вошли «Манчестер Сити» (более € 1,3 млрд) и «Барселона» (более € 1,1 млрд). При этом показатели сразу шести клубов, среди которых также «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», превышают € 1 млрд.
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:
1. «Ливерпуль» (Англия) – € 1,405 млрд
2. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1,361 млрд
3. «Барселона» (Испания) – € 1,17 млрд
4. «Реал» (Испания) – € 1,1 млрд
5. «Челси» (Англия) – € 1,008 млрд
6. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 1,007 млрд
7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 979 млн
8. «Атлетико» (Испания) – € 836 млн
9. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 787 млн
10. «Ювентус» (Италия) – € 783 млн.
- 16 марта 2020
-
15:02
-
14:54
-
14:48
-
14:25
-
14:17
-
14:14
-
13:58
-
13:32
-
13:24
-
13:19
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:29
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:29
-
11:16
-
11:09
-
10:29
-
10:28
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:38
-
09:24
-
09:00
-
07:27
-
07:02
-
06:15
-
05:50
-
05:36
-
04:45
-
04:12