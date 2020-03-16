CIES: у «Ливерпуля» самый дорогой состав в топ-лигах Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый список клубов с самими дорогими составами.



В исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. При этом у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.



Обладателем самого дорогого состава оказался «Ливерпуль», общая стоимость футболистов которого составила более € 1,4 млрд. В тройку лидеров также вошли «Манчестер Сити» (более € 1,3 млрд) и «Барселона» (более € 1,1 млрд). При этом показатели сразу шести клубов, среди которых также «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», превышают € 1 млрд.



Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:



1. «Ливерпуль» (Англия) – € 1,405 млрд

2. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1,361 млрд

3. «Барселона» (Испания) – € 1,17 млрд

4. «Реал» (Испания) – € 1,1 млрд

5. «Челси» (Англия) – € 1,008 млрд

6. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 1,007 млрд

7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 979 млн

8. «Атлетико» (Испания) – € 836 млн

9. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 787 млн

10. «Ювентус» (Италия) – € 783 млн.

Уткин: почему «Ливерпуль» нельзя признать чемпионом Англии, если сезон не будет доигран?