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CIES: у «Ливерпуля» самый дорогой состав в топ-лигах Европы

CIES: у «Ливерпуля» самый дорогой состав в топ-лигах Европы
Футбол / Англия 0

Исследовательский центр CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый список клубов с самими дорогими составами.

В исследовании были рассмотрены команды из пяти ведущих европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. При этом у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.

Обладателем самого дорогого состава оказался «Ливерпуль», общая стоимость футболистов которого составила более € 1,4 млрд. В тройку лидеров также вошли «Манчестер Сити» (более € 1,3 млрд) и «Барселона» (более € 1,1 млрд). При этом показатели сразу шести клубов, среди которых также «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», превышают € 1 млрд.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами выглядит так:

1. «Ливерпуль» (Англия) – € 1,405 млрд
2. «Манчестер Сити» (Англия) – € 1,361 млрд
3. «Барселона» (Испания) – € 1,17 млрд
4. «Реал» (Испания) – € 1,1 млрд
5. «Челси» (Англия) – € 1,008 млрд
6. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 1,007 млрд
7. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 979 млн
8. «Атлетико» (Испания) – € 836 млн
9. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 787 млн
10. «Ювентус» (Италия) – € 783 млн.

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