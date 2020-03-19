Президент Примеры: планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал, о планах на возобновления чемпионатов в Европе, а также ответил на вопрос о проведении матчей без зрителей.

« Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Будут ли проходить матчи без зрителей, зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

Лига чемпионов и Лига Европы? Всё то же самое, всё планируется возобновить одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией», — приводит слова Тебаса Marca.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В Испании на 18 марта официально известно о 11 748 заразившихся.