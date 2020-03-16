Президент Примеры: всё идёт к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о работе над планом на оставшуюся часть сезона, которая оказалась под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.
«В течение выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону и с помощью видеоконференций, потому что нам необходимо координировать в преддверии очень важной недели. На данный момент всё идёт к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать. На этой неделе в Европе могут быть приняты серьёзные решения. Я контактирую с президентами итальянской, немецкой и других лиг. Мы работаем над решением проблемы. Коронавирус – это вопрос здоровья, и для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени.
Я не на карантине. У меня нет симптомов, и я не проходил тест. У нас был план на несколько недель, и мы его воплощаем. 95 процентов работников Примеры уже трудятся удалённо. В Испании у нас более 400 сотрудников, и нам нужно было вернуть тех, кто находился в других странах по всему миру. В этом сезоне осталось сыграть лишь 25 процентов матчей, и в таком случае придётся полностью пересматривать бюджет», — цитирует Тебаса AS со ссылкой на Cadena Cope.
- 16 марта 2020
-
10:29
-
10:28
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:38
-
09:24
-
09:00
-
07:27
-
07:02
-
06:15
-
05:50
-
05:36
-
04:45
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:05
-
02:16
-
01:58
-
01:19
-
01:00
-
00:55
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:10
- 15 марта 2020
-
23:54
-
23:54
-
23:32
-
23:29
-
23:17
-
23:04
-
23:02
-
22:47