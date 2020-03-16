Президент Примеры: всё идёт к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас рассказал о работе над планом на оставшуюся часть сезона, которая оказалась под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.



«В течение выходных я общался с европейскими организациями и президентами испанских клубов по телефону и с помощью видеоконференций, потому что нам необходимо координировать в преддверии очень важной недели. На данный момент всё идёт к тому, что мы завершим сезон и не будем его доигрывать. На этой неделе в Европе могут быть приняты серьёзные решения. Я контактирую с президентами итальянской, немецкой и других лиг. Мы работаем над решением проблемы. Коронавирус – это вопрос здоровья, и для этого есть врачи. Мы же здесь, чтобы решить экономический вопрос, который возникнет в скором времени.



Я не на карантине. У меня нет симптомов, и я не проходил тест. У нас был план на несколько недель, и мы его воплощаем. 95 процентов работников Примеры уже трудятся удалённо. В Испании у нас более 400 сотрудников, и нам нужно было вернуть тех, кто находился в других странах по всему миру. В этом сезоне осталось сыграть лишь 25 процентов матчей, и в таком случае придётся полностью пересматривать бюджет», — цитирует Тебаса AS со ссылкой на Cadena Cope.

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