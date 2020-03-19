Каррагера высмеяли после эффектной чеканки 16-летнего игрока «Ливерпуля». Тот ответил

Издание Goal в «Твиттере» пошутило над бывшим футболистом «Ливерпуля» Джейми Каррагером после публикации видео, на котором нападающий мерсисайдцев Харви Эллиот принимает участие в челлендже «Оставайся дома», призванном мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.



Юному игроку красных удалось эффектно почеканить рулон туалетной бумаги и исполнить несколько финтов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Каррагер же, напротив, столкнулся с трудностями во время исполнения челленджа накануне. Ему это удалось не с первой попытки.

Видео доступно на «Чемпионате».

«16-летний Эллиот из «Ливерпуля», возможно, показал лучшее исполнение челленджа на данный момент. Немного лучше, чем твоё», — говорится в сообщении Goal, обращённом к Каррагеру.



«Зачем я это сделал? Не видел никого, кто оказался бы в этом хуже меня!» — ответил экс-защитник.