Каррагера высмеяли после эффектной чеканки 16-летнего игрока «Ливерпуля». Тот ответил

Издание Goal в «Твиттере» пошутило над бывшим футболистом «Ливерпуля» Джейми Каррагером после публикации видео, на котором нападающий мерсисайдцев Харви Эллиот принимает участие в челлендже «Оставайся дома», призванном мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.
Юному игроку красных удалось эффектно почеканить рулон туалетной бумаги и исполнить несколько финтов.
Видео доступно на «Чемпионате».
Каррагер же, напротив, столкнулся с трудностями во время исполнения челленджа накануне. Ему это удалось не с первой попытки.
Видео доступно на «Чемпионате».
«16-летний Эллиот из «Ливерпуля», возможно, показал лучшее исполнение челленджа на данный момент. Немного лучше, чем твоё», — говорится в сообщении Goal, обращённом к Каррагеру.
«Зачем я это сделал? Не видел никого, кто оказался бы в этом хуже меня!» — ответил экс-защитник.
- 19 марта 2020
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