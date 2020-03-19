Бистрович: главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
«Мы чувствуем себя плохо из-за карантина и того, что не можем тренироваться и продолжать играть. Но самое главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса. Мы получили распоряжение от клуба оставаться дома. Нам всем были даны ежедневные программы тренировок, чтобы оставаться в форме», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне 21-летний Бистрович принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (14 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выступил с видеообращением в связи с пандемией коронавируса.
- 19 марта 2020
-
18:03
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
17:33
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:11
-
16:57
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
16:02
-
15:50
-
15:33
-
15:32
-
15:19
-
15:03
-
14:55
-
14:33
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:41
-
13:36
-
13:35
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:44