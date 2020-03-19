Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бистрович: главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса

Бистрович: главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о введении карантина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Мы чувствуем себя плохо из-за карантина и того, что не можем тренироваться и продолжать играть. Но самое главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса. Мы получили распоряжение от клуба оставаться дома. Нам всем были даны ежедневные программы тренировок, чтобы оставаться в форме», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне 21-летний Бистрович принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (14 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выступил с видеообращением в связи с пандемией коронавируса.

Игрокам ЦСКА на две недели запретили покидать жильё и город. Нарушителей будут наказывать
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020