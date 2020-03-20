Брайтвайт с детьми спародировал выход на поле под гимн Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт принял участие в челлендже «Оставайся дома».

Брайтвайт в форме каталонской команды вместе с детьми спародировал прослушивание футболистами гимна Лиги чемпионов. Видео он опубликовал на своей странице в «Твиттере».

Брайтвайт никогда в своей карьере не выступал в Лиге чемпионов. На текущий сезон еврокубков он также не заявлен, так как «Барселона» подписала контракт с датчанином уже после заявочного периода.

«Барселона» выкупила Мартина у «Леганеса» в конце февраля. Сине-гранатовым разрешили приобрести форварда после закрытия трансферного окна в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Ранее участие в челлендже «Оставайся дома» принял форвард «Барселоны» Лионель Месси. Футболист чеканил рулоном туалетной бумаги.