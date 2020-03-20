«Боже, спасибо, что не москаль!» Приложение увидело в сенегальце из «Карпат» украинца

Нападающий львовских «Карпат» Матар Дье воспользовался популярным приложением Gradient, которое определяет национальность людей по фотографии лица.
Загрузив своё фото, 22-летний сенегалец опубликовал результат в своём «инстаграме». Приложение показало, что Дье на 61% украинец, на 35% – африканец, на 3% – норвежец, а на 1% – швед.
«Спасибо тебе, боже, что я не москаль!» — написал футболист.
Фото: «Инстаграм» Матара Дье
Дье начинал карьеру в Италии, а на Украине выступает с прошлого года. Права на футболиста принадлежат донецкому «Олимпику», а цвета «Карпат» защищает на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах украинской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу, а также получил 4 жёлтые карточки.
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